11 avril 2016 : une pirogue chavirait dans le bras de fleuve qui ceinture le village de Salguir DIAGNE

Le 11 avril 2016, une pirogue chavirait dans le bras de fleuve qui ceinture le village de Salguir DIAGNE situé à près d’une vingtaine de Kilomètres de Saint-Louis. Neuf personnes dont quatre dames et deux élèves avaient péri dans cette triste tragédie. Alors que le drame avait dévoilé au grand jour les supplices de ces habitants, aujourd’hui, rien à changer à Salguir DIAGNE. Le village vit sans eau potable et sans électricité. Les populations parcourent plus d’une soixantaine de kilomètres pour se faire soigner au poste de santé de Mbarigot. Les appels pour la construction se multiplient sans encore atteindre l’oreille des autorités. Pourtant, une importante carrière de sable et de cailloux se trouve là, à 5 kilomètres entre Salguir et Thilla Boye. Mais, des camions les récupèrent sous les yeux des victimes pour des constructions dans d’autres zones. Salguir DIAGNE, les plaintes des rescapés… Regardez !

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Avril 2018 à 10:14 commentaire(s)|