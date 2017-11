12e édition de la CILD: La langue au cœur des discussions pour l'atteinte des objectifs de développement durable La douzième édition de la Conférence internationale sur la langue et le développement sous l'impulsion du British Council, a démarré ce lundi 27 novembre 2017. La cérémonie de lancement qui a pour thème "Le rôle de la langue dans la réalisation des objectifs de développement durable", a été présidée par le ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mary Teuw Niane. Cet événement prévu sur trois jours, réunira décideurs politiques, chercheurs, professionnels du développement, ONG.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Novembre 2017 à 18:30 | | 0 commentaire(s)|

La conférence est organisée, en moyenne, tous les deux ans depuis le début des années 1990 et se déroule chaque fois dans un pays en développement différent. C'est la troisième conférence qui se déroule en Afrique. Au cours des trois jours de l’événement, plus de 250 participants couvrant plus de 50 pays contribueront à des discussions animés. Parmi les sept partenaires stratégiques impliqués dans la conférence figurent, le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le Ministère de l'Education Nationale du Sénégal.



Pour sa part, Mary Teuw Niane déclare que le Sénégal est un pays qui a une politique des langues qui repose sur la diversité et sur l'égale dignité des langues. "Chaque pays défini sa politique, en tant que ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, nous appliquons les décisions du conseil présidentiel sur l'Enseignement Supérieur dont la première est la réorientation les sciences de technologie, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques.



Par ailleurs, il a fait savoir que la langue est au cœur de tout cela. "Nous travaillons avec British Council pour que nos étudiants à la fin de leur cycle licence puissent maîtriser l'anglais et aussi leurs permettre d'utiliser l'anglais comme langue de travail au niveau du Master. Le Sénégal est très heureux d'accueillir cette conférence pour échanger sur le rôle des langues dans cet objectif qui est le développement durable", conclu-t-il.



Le développement durable est de plus en plus perçu non seulement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue social et environnemental. Les trois dimensions sont importantes pour garantir que tous les êtres humains puissent réaliser leur potentiel dans la dignité et l'égalité, selon Joseph Fraine.



"Cette conférence offre une occasion opportune d'explorer le rôle de la langue dans la réalisation de ce nouveau programme de développement universel, ambitieux et durable," a déclaré Joseph Fraine, Directeur de Conférence 2017 sur la langue et le Développement organisée par le British Council Sénégal.





"Nous avons choisi le Sénégal cette fois-ci, car nous reconnaissons que la diversité linguistique est une réalité dans tous les pays en développement, et le succès de la série dans le débat et l'action pourrait et devrait être reproduit plus largement," déclare Hywel Coleman, un fiduciaire de la série de conférences.



"Les objectifs de cette conférence à travers le multiculturalisme, le multilinguisme, la tolérance, l'intolérance et l'identité intéressent l'Etat du Sénégal au plus haut niveau ", s'explique M. Moustapha Diagne, Directeur de la Formation et de la Communication au Ministère de l'Education Nationale. "C'est pourquoi nous sommes très heureux d’être associés à la Conférence sur la Langue et le Développement 2017, organisée par l'un de nos partenaires favoris, le British Council."



Les autres sujets qui seront abordés, incluront des recherches menées en Afrique de l'Ouest et au Sénégal sur l'utilisation des langues locales dans les salles de classe, sur l'accès à la justice dans les salles de classe, sur l'accès à la justice dans les salles d'audience et sur l'impact des langues autochtones sur les résultats économiques.











Ndèye Safiétou Nam

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook