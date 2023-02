13e Journée de Ligue 1 de football: Guédiawaye FC–Diambars, choc de tous les dangers Rédigé par leral.net le Samedi 18 Février 2023 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

La phase aller de la Ligue 1 sénégalaise de football, sera bouclée à l’issue de la 1e journée qui se dispute ce week-end sur les pelouses du pays. L’affiche phare mettra aux prises deux équipes du peloton de tête, le leader Diambars et Guédiawaye FC, ce dimanche au stade Ibrahima Boye (Ndiarème). Après avoir échappé […] La phase aller de la Ligue 1 sénégalaise de football sera bouclée à l’issue de la 13ème journée qui se dispute ce week-end sur les pelouses du pays. L’affiche phare mettra aux prises deux équipes du peloton de tête, le leader Diambars et Guédiawaye Fc, ce dimanche au stade Ibrahima Boye (Ndiarème). Après avoir échappé au piège de l’Us Gorée lors de la précédente journée, Diambars (1er, 24 pts) a encore un match difficile à négocier ce week-end en championnat. Les « Académiciens » de Saly iront, ce dimanche, à l’assaut des « Crabes » de Guédiawaye Fc (3ème, 21 pts) pour remporter les trois points en jeu et consolider leur fauteuil de leader. Déterminés à finir champions à mi-parcours, ils mettront toutes les chances de leur côté pour s’imposer dans ce duel et s’échapper au classement. Mais les protégés du président Saër Seck auront du pain sur la planche face aux teigneux hommes de Souleymane Diallo qui avaient accroché le Jaraaf, samedi dernier. L’ambition en bandoulière, Gfc tentera à coup sûr de faire chuter le leader du championnat qui a perdu son attaquant vedette Maleye Junior Diagne (transféré au Fc Riga). Au même moment, le Jaraaf ira défier le Stade de Mbour au stade Caroline Faye. Tenu en échec par Guédiawaye Fc (1-1) sur sa pelouse, le club de la Médina cherchera à renouer avec la victoire et se rapprocher ainsi du podium. Face aux Mbourois qui peinent à retrouver leurs marques dans l’élite, les « Vert et blanc » vont devoir sortir le grand jeu pour enfoncer davantage l’adversaire. En ouverture de cette 13ème journée, les Gabelous de l’As Douanes (13ème, 11 pts) reçoivent cet après-midi les « Verts » du Casa Sports (2ème, 24 pts) au stade Ibrahima Boye. Une affiche qui, elle aussi, capitalisera sans doute toutes les attentions puisque le club fanion de Ziguinchor pourrait, en cas de résultat positif, s’emparer provisoirement des commandes de la Ligue 1. Papa Alioune NDIAYE PROGRAMME DE LA 13ÈME JOURNÉE SAMEDI 18 FÉVRIER 2023 16h30 : As Douanes – Casa Sports (stade Ibrahima Boye) 16h30 : Sonacos – Teungueth Fc (stade Ely Manel Fall) DIMANCHE 19 FÉVRIER 2023 16h30 : Guédiawaye Fc – Diambars (stade Ibrahima Boye) 16h30 : Stade de Mbour – Jaraaf (stade Caroline Faye) 16h30 : Cneps – As Pikine (stade Maniang Soumaré) 16h30 : Us Gorée – Dakar Sacré-Cœur (stade Iba Mar Diop) Génération Foot – Linguère (remis)



Source : Source : https://lesoleil.sn/13eme-journee-de-ligue-1-de-fo...

