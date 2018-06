14 kilos de chanvre indien saisis à Kaolack (Police)

Au total, 14 kilos de chanvre indien ont été saisis entre mardi et mercredi à Kaolack (centre), lors d’opérations menées par la brigade de recherches du service régional de sécurité publique, a appris l’APS.



Cette saisie est le fruit de deux opérations distinctes menées sur un lieu d’embarquement de bus, dans le quartier de Léona, à Kaolack, a précisé Gnima Diédhiou, commissaire de la police de Ndorong lors d’un point de presse tenu vendredi dans les locaux du commissariat central.



"La première opération effectuée dans la nuit de mardi à mercredi s’est soldée par une première saisie de 8 kilos cachés dans un sac de voyage abandonné à hauteur d’un arrêt de bus", a-t-elle expliqué.



Selon le fonctionnaire de police, la deuxième opération a également permis de saisir dans les mêmes conditions quelque 6 kilogrammes de chanvre et l’arrestation d’un suspect.



"Ces saisies ont effectuées sur la base de renseignements fournis par les populations. Cela traduit l’importance de la collaboration entre la police et les citoyens’’, a indiqué la commissaire Gnima Diédhiou.