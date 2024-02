14e journée de Ligue 1 sénégalaise : Teungueth Fc gagne, Guédiawaye Fc et Jaraaf se neutralisent Rédigé par leral.net le Lundi 26 Février 2024 à 21:56 | | 0 commentaire(s)|

Après son succès en déplacement, samedi, sur le terrain du Jamono à Fatick (2-1), combiné au match hier dimanche du Jaraaf face à Gfc (0-0), Teungueth Fc est à nouveau, leader au classement de Ligue 1. La formation rufisquoise a mis à profit son déplacement victorieux dans le Sine, pour engranger 3 points qui lui permettent, avec […] Après son succès en déplacement, samedi sur le terrain du Jamono à Fatick (2-1), combiné au match hier dimanche du Jaraaf face à Gfc (0-0), Teungueth Fc est à nouveau, leader au classement de Ligue 1. La formation rufisquoise a mis à profit son déplacement victorieux dans le Sine, pour engranger 3 points qui lui permettent, avec désormais 25 unités, de reprendre les commandes du championnat. Ce, au détriment du Jaraaf qui n’a pas pu se défaire hier, au stade Amadou Barry, du Guédiawaye Fc. Le match nul concédé maintient donc les Vert-Blanc de la Médina à la 2e place avec 24 points. Juste devant l’As Pikine qui a dominé, hier, au stade Alassane Djigo, l’Union sportive de Ouakam par 4 à 1. Un succès qui place les Pikinois à la hauteur des Médinois qui les devancent avec une meilleure différence de buts (+6 contre +6). L’Union sportive goréenne reste au pied du podium avec 22 points, après avoir fait match nul (1-1), en déplacement, samedi à Thiès, face à Diambars. La Sonacos de Diourbel et la Linguère de Saint-Louis sont les deux autres équipes victorieuses du jour. Les Diourbellois se sont imposés, samedi, en déplacement à Pikine, face à Dakar Sacré-Cœur (1-0) alors que les Samba Linguère ont accueilli et battu, dimanche, au stade Mawade Wade, le Casa Sports (1-0). A. NDIAYE RÉSULTATS DE LA 14E JOURNÉE Samedi 24 février / Jamono Fatick – Teungueth Fc 1-2 ; Dakar Sacré-Cœur – Sonacos 0-1 ; Diambars Fc – Us Gorée 1-1. Dimanche 25 février / Linguère – Casa Sports 1-0 ; Guédiawaye Fc – Jaraaf 0-0 ; Us Ouakam – As Pikine 1-4 ; Génération Foot – Stade de Mbour 1-1. GUÉDIAWAYE FC – JARAAF (0-0) Le réalisme a fui les Médinois à Amadou Barry Au terme d’une rencontre très plaisante où les occasions ont fusé de partout, le leader, Jaraaf, a été tenu en échec (0-0), hier, par Guédiawaye Fc, au stade Amadou Barry. Les milliers de supporters ayant fait le déplacement, hier, au stade Amadou Barry ont pu assister à une rencontre de très haute facture entre Guédiawaye Fc et son hôte, le Jaraaf. Même si cette affiche phare de la 14e journée s’est soldée par un nul vierge (0-0), le spectacle était bien au rendez-vous sur la pelouse avec deux équipes joueuses qui ne se sont fait aucune concession. Les 22 acteurs ont imprimé un rythme très soutenu à ce match en affichant clairement, dès l’entame, leur ambition de remporter les 3 points en jeu. Guédiawaye Fc se signale en premier par l’intermédiaire de Abdoulie Kassama qui se présente seul devant le gardien avant de manquer son face-à-face (4’). Suffisant pour réveiller les visiteurs, portés par le tonitruant Ameth Niang. Abdoulaye Oualy s’incruste dans la surface, élimine ensuite un défenseur, mais sa frappe ne trompe pas le portier des « Crabes » (8’). Le Jaraaf prend ainsi le jeu à son compte et continue à acculer son adversaire. Parti de la défense, Ethane Aimé Junior Tendeng se lance dans un rush solitaire où il se joue des milieux de terrain de Gfc et décoche une puissante frappe qui s’envole au-dessus de la cage de François Djiba (23’). Quelques instants plus tard, Souleymane Cissé, en conclusion d’une superbe action collective, voit sa déviation échouer sur la barre transversale (25’). C’est le feu dans le camp des « Jaune et bleu ». Juste avant la pause, Tendeng également bute sur le montant et provoque ainsi une dernière grosse frayeur côté Gfc (41’). Après une première mi-temps largement dominée par le club de la Médina, qui s’est procuré les situations les plus dangereuses, les hommes de Malick Daf entament la seconde partie avec les mêmes intentions. À la 65e minute, le milieu de terrain du Jaraaf, Pape Babacar Diop, est tout près d’ouvrir le score mais sa tête est arrêtée par… la barre transversale du camp de Guédiawaye Fc. Les protégés du technicien Ansou Diadhiou procéderont en contre-attaques pour tenter de surprendre la défense du Jaraaf. Mais malgré quelques situations de part et d’autre en fin de partie, les deux équipes se quitteront dos à dos (0-0). Papa Alioune NDIAYE Fiche technique Buts Avertissements Guédiawaye Fc : Matar Niang (59’), Mame Mor Sall (65’) Arbitres Dame Fall (Cra de Vélingara), assisté de Amadou Ngom (Cra de Louga) et de Mamadou Bèye (Cra de Vélingara). Équipes Guédiawaye Fc : François H. Djiba – Cheikh T. Sané, Babacar Diop, Alpha K. Baldé, Modou Seye Ndiaye (cap) – Mame Mor Sall (Boubacar Seydi 66’), Matar Niang (Papy A. Diop 88’), Abdramane A. Coulibaly (Alioune O. Tall 73’) – Lamine Mbengue (Sidy Ndiaye 46’), Abdoulie Kassama, Moustapha Fanné (Kabiro Joof 73’). Coach : Ansou Diadhiou. Jaraaf : Cheikh Lô Ndoye – Jen Rémi Bocandé (cap), Abdoulaye Diédhiou, Aliou Souané, Abdou Aziz Ndiaye – Mam Sheikh Jallow, Papa Aboubacar Diop, Ethane Aimé Junior Tendeng (Abdoulaye Faty 80’) – Ameth Niang, Souleymane Cissé (El Hadj Salim Gory 90+1’), Abdoulaye Oualy (Amadou Macky Niang 74’). Coach : Malick Daf.



Source : Source : https://lesoleil.sn/14eme-journee-de-ligue-1-seneg...

