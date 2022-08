15 août à Saint-Louis: Malgré le marasme économique, Hydrobase fait de la résistance

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Août 2022 à 08:21 | | 0 commentaire(s)|

Comme à l'accoutumée, la plage de l'hydrobase de Saint-Louis a refusé du monde, à l'occasion de la fête du 15 août. Les populations sont allées se divertir dans ce lieu mythique, malgré la conjoncture actuelle. Et d'après certaines personnes interrogées sur place, ce jour du 15 août représente beaucoup de choses pour elles même si l'affluence a un peu baissé contrairement aux autres années avant COVID. Raison pour laquelle, d'autres demandent aux jeunes d'être patients dans la vie et faire preuve de rigueur et d'abnégation pour réussir.



Adama Sall (Saint-Louis)