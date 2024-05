15 chauffeurs et apprentis arrêtés pour actes d’indiscipline routière

La brigade territoriale de gendarmerie de Ndoulo a immobilisé hier mardi matin, deux « Ndiaga Ndiaye » dans lesquels se trouvaient des chauffeurs et des apprentis. Ils avaient quitté Touba pour se rendre à Diourbel au baptême de l’un des leurs. En cours de route, les deux véhicules faisaient la course sur la route nationale. Certains apprentis et chauffeurs commettaient des actes d’indiscipline sur le marche-pied de l’un des cars. La scène a été immortalisée par un passager à bord d’une autre véhicule.



Suite à la dénonciation faite auprès des gendarmes de Ndoulo, 15 apprentis et chauffeurs incriminés ont été arrêtés puis placés en garde à vue pour mise en danger de la vie d’autrui, transport sur marche-pied et actes pouvant provoquer un accident. Tout ce beau monde sera présenté au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel après l’enquête.

Rewmi

Ndèye Fatou Kébé