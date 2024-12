15e législature : la liste complète du bureau de l’Assemblée nationale composé des députés du Pastef

Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a assisté à l’installation des membres du bureau de la 15e législature. Il est composé de 8 vice-présidents, 6 secrétaires élus et 2 questeurs. Il s’agit de : Ismaïla Diallo, Rokhy Ndiaye, Cheikh T. Mbacké, Mbéne Faye, Amadou Bâ, Oulimata Sidibé, Samba Dang et Ramatoulaye Bodian.



Les secrétaires élus sont : Maïmouna Bousso, Mouhamed Sall, Daba Wagnane, Bakary DIÉDHIOU, Béatrice G.Faye,m et Assane Diop. Enfin, les deux questeurs sont Aïcha Touré et Alphonse Mané Sambou. Les membres du bureau sont tous du groupe parlementaire Pastef dirigé par Ayib Daffé.

