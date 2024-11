15e législature - Sénégal: ces candidats investis qui ont obtenu le plus fort reste [INFOGRAPHIE] Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2024 à 01:41 | | 0 commentaire(s)|

La commission nationale de recensement des votes (CNRV) s’est réuni hier pour ses travaux afin de sortir les résultats provisoires des élections législatives du 17 novembre 2024. Il faut signaler que pour ce mode d’élection, le scrutin majoritaire qui concerne le niveau départemental, il y a 112 sièges en jeu. C’est ce qu’on appelle le système du « RAW GADU », c’est à dire, la liste qui obtient le plus de voix remporte tous les sièges à pourvoir dans le département. Pour ce qui est du scrutin proportionnel, il se déroule au niveau national et concerne les 53 sièges restants. Pour ce faire, on utilise ce qu’on appelle un quotient national. Ce chiffre, selon la commission nationale de recensement de recensement des votes est de 68370,63 effectué sur la base du nombre de suffrages valablement exprimés lors du scrutin (au niveau des 46 départements du territoire national et des 8 circonscriptions à l’étranger) par rapport au nombre total des 53 sièges à pourvoir. Il est ainsi attribué à chaque liste autant de sièges que de fois ce quotient est contenu dans le nombre de suffrages obtenus par cette même liste. Après cette étape, le principe du plus fort reste est appliqué pour les sièges qui restent. L’esprit du système du plus fort est, en réalité, de permettre aux listes n’ayant pas obtenu le quotient national ( les 68370,63 pour ces élections législatives ) d’obtenir un siège. Ce qui renforcerait la représentation des sensibilités nationales au parlement. Ainsi, Thierno Alassane Sal ( Sénégal Kesél, Tahirou Sarr ( Les nationalistes), Tafsir Thioye ( Coalition Sopi), Moustapha Diop ( Farlu), Birima Mangara ( Pôle 3e voie Kiraay ak Naatangue), Abdou Karim Sall ( And Ci Kooluté Nguir Sénégal- AKS), Abdoulaye Sylla ( And Bessal Sénégal) et Maguette Sène ( Andu Nawlé) se retrouvent chacun avec un siège dans cette 15e législature et 1siège sur la liste départementale à Gossas.







Source : https://www.dakaractu.com/15e-legislature-Senegal-...

