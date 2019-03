1,700 milliard de francs CFA volés des caisses d’une grande banque au Sénégal !

Après la BHS où plus d’une centaine de millions de francs CFA ont été détournés et l’agence Manko, filiale de la Sgbs où près d’un milliard a été volé, un autre scandale secoue les banques UBA et BIS (Banque islamique du Sénégal )



"L’As", qui parle de braquage du siècle, informe que 1,700 milliard de francs CFA ont été volés dans plusieurs filiales de ces banques de la sous-région. Quatre chefs d’agences d’UBA et de BIS, qui ont fermé les yeux sur la magouille, moyennant une commission, ont été arrêtés par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), indique le journal.









