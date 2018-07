Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte 18 juillet, Journée internationale Nelson Mandela : le Collectif Africa 50 revisite ses œuvres Rédigé par La rédaction de leral.net le 13 Juillet 2018 à 15:50 | Lu 124 fois

Chaque 18 juillet, l’Organisation des Nations Unies (ONU) invite les peuples à commémorer cette Journée internationale dédiée à Nelson Mandela, jour de sa naissance en 1918. Il marque son centenaire, une occasion de revenir sur sa vie et son héritage, et de suivre son appel à « faire du monde, un meilleur endroit ».



« Chacun d’entre nous a la possibilité et la responsabilité de changer le monde pour le rendre meilleur, et la Journée internationale Nelson Mandela est l’occasion d’agir et d’inspirer ce changement », explique le Collectif Africa50.



Cette organisation, qui s’inscrit dans la dynamique mondiale autour de cet hommage, a aussi mentionné une citation de Nelson Mandela : « il est très facile de casser et de détruire. Les héros, ce sont ceux qui font la paix et qui bâtissent »



Mandela, « architecte international de la paix »



Par le biais de leur communiqué parvenu, aujourd’hui, au magazine Amina, les membres du collectif convient les populations à venir rendre un « vibrant » hommage à cet homme. Selon eux, il a, pendant 67 ans, mis sa vie au service de l’humanité, en tant qu’avocat spécialiste des droits de l’homme, « prisonnier de conscience », « architecte international de la paix » et premier président démocratiquement élu d’une Afrique du Sud libre.



Les activités du Collectif Africa50 sont prévues le mercredi 18 juillet, à 18h30, à Lyon (3e/ Tram 4 arrêt Archives Départemental), sur l'esplanade Nelson Mandela. Le dépôt de gerbe et rassemblement est programmé à 18h30, et le verre de l'Amitié à 20h00.



