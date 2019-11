1995: Assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin à Tel-Aviv, par un juif d'extrême droite

Le meutrier, un étudiant de 25 ans sera condamné à la prison à vie. Cet assassinat met un terme à l'espoir de voir un jour la fin du conflit israélo-palestinien. Espoir né des accords d'Oslo signés le 13 septembre 1993 et pour lesquels Yitzhak Rabin, Shimon Peres et Yasser Arafat ont reçu le prix Nobel de la Paix en 1994.



Rabin, pour rappel, est né à Jérusalem le 1er mars 1922. Ce militaire et homme d'État israélien contribue à la victoire d'Israël lors de la guerre des Six Jours (1967). En 1947, il devient officier d'état-major à l’École de guerre britannique, avant d'accéder au rang de Chef d'état-major général.