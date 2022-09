1er Grand «Wakh Wakhète» De Yewwi : les leaders violent l'engagement contre le cumul Les leaders de de la coalition Yewwi Askan Wi avaient pris l’engagement contre le cumul de mandats. Mais avec des maires élus députés qui ont décidé d’aller à l’Assemblée, Yewwi fait du «Wakh Wakhète» en violant un de ses grands engagements publics. Elle donne ainsi l’impression que les responsables de cette coalition sont plus préoccupés par des postes que par l’intérêt des populations. Tribune

Lors de la campagne pour les Législatives du 31 juillet, les leaders de Yewwi Askan Wi avaient fait forte promesse contre le cumul de mandat. Ils avaient pris l’engagement ferme de mettre un terme au cumul maire-député. Mais, force est de constater que cette volonté de lutter contre le cumul des fonctions et des mandats électifs au Sénégal n’est pas réelle dans cette coalition.



Le non-respect de la parole donnée



Les responsables de Yewwi qui avaient promis, lors de la campagne électorale pour les Législatives du 31 juillet dernier, de se soumettre à leur engagement contre le cumul, sont en train de ravaler leur parole donnée. Ainsi, Yewwi viole un de ses plus grands engagements publics. En décidant de mettre un terme au cumul, les leaders de la coalition Yaw trouvaient inadmissible que des gens cumulent des postes que d’autres peuvent occuper et faire mieux.



La charte de Yewwi violée



Pour rappel, l’engagement contre le non-cumul de mandats qui a été proposé par Pastef, a été signé dans le cadre de la charte de Yewwi Askan Wi par tous les leaders. À propos, Abass Fall, responsable de Pastef et de Yaw rappelait au lendemain de la publication des résultats du scrutin des Législatives que ceux d’entre eux qui sont maires et élus députés, devront choisir une des deux fonctions. Il avait cité des noms de responsables qui sont dans cette situation, précisant que la charte de Yaw est sans équivoque sur le cumul».



Abass Fall ajoutait que ceux qui tenteraient de violer cet engagement auront en face la coalition qui a les moyens de les contraindre». En tout cas, avec la décision des cumulards d’aller à l’Assemblée nationale, les menaces de M. Fall semblent tomber dans les oreilles de sourds. En effet, pour le problème de cumul de mandat, ce qui est sûr, est que ce n’est pas Yewwi Askan Wi qui va le résoudre



Des électeurs de plus en en plus déçus



Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent et y croient. C’est le symbole d’un certain cynisme électoral. C’est même devenu une loi du genre : scrutin après scrutin, programme après programme, les électeurs se font bercer par de fortes promesses de campagne avant de se réveiller plus déçus, voire définitivement désabusés, comme en témoigne la hausse continue des chiffres de l’abstention.

Tribune



