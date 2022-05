1er Mai / Senelec : Direction et syndicats, la belle entente grâce à Pape Demba Bitèye, mais... Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Mai 2022 à 23:30 | | 0 commentaire(s)| Après avoir été entendu sur leurs doléances concernant leurs divergences avec Akilee, le Secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de la Senelec, Habib Aïdara, est revenu sur les positions prises concernant ce problème. Selon lui, la compréhension est revenue entre les travailleurs et la direction car le nouveau directeur, Pape Mademba Biteye, leur accorde jusqu'ici, une oreille attentive. Toutefois, lors de cet entretien, le syndicaliste n'a pas hésité à mettre en garde la direction. '' Nous n'accepterons jamais que l'on renoue un contrat avec Akilee et nous sommes prêts à tout pour empêcher cela '' fait-il savoir.



