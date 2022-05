1er forum de l’intégration économique/ Amadou Hott : « L’Afrique qui contribue peu aux échanges mondiaux, n’échange pas avec l’Afrique »

Le 1er forum de l’intégration économique, placé sous le thème : « L’intégration économique à l’heure de la zone de libre échange continentale » a été au coeur des échanges. L’intégration, que ce soit économique, commercial ou social, reste importante. Surtout, celle africaine. « L’Afrique qui contribue peu aux échanges mondiaux n’échange pas avec l’Afrique. Elle représente presque 2% des échanges mondiaux, alors que Singapour est à 6% de ces échanges. Et, l’Afrique dispose pourtant de 1,3 des populations avec des ressources naturelles. L’essentiel est de chercher comment industrialiser et monter sur la chaine de valeur », a expliqué le Ministre du budget, Amadou Hott. Il est revenu sur les stratégies développées au Sénégal pour être plus compétitif sur le marché mondial. De plus, il encourage à consommer local avec les produits locaux pour absorber le gap.