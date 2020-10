1ère Édition de la journée nationale de la Décentralisation: « Décentralisation et Équité territoriale », le thème de cette première Édition

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Octobre 2020 à 22:31 | | 0 commentaire(s)|

La 1ère édition de la journée nationale de la décentralisation a été présidée , par le Président de la République, Monsieur Macky Sall, ce jeudi 22 octobre 2020, au CICAD. La rencontre a réuni les maires, présidents de conseil départemental entre autres élus locaux, ainsi que les partenaires au développement.



Le Président de la République Macky Sall qui a présidé cette rencontre avec les élus locaux, souligne que « ce n’est pas un hasard. Pour ma part ce thème traduit plus l'importance fondamentale que j'accorde à l’équité territoriale et à la justice sociale dans la conduite du processus du développement économique et social du Sénégal. Je veux un Sénégal de Tous pour Tous ».



La décentralisation consacre un transfert de pouvoir de l'État vers d'autres personnes morales de droit public. Elle n'a de sens que si elle apporte une valeur ajoutée à l’exécution diligente des politiques publiques, selon toujours le Président de la République. Une occasion pour lui aussi d'aborder la question des colorations politiques des collectivités territoriales.



« On ne décentralise pas par mimétisme institutionnel. La décentralisation doit corriger les limites de l'État Jacobin centralisateur et veiller en même temps au maintien de l’autorité étatique, de l’intégrité territoriale et de la cohésion nationale. Il est important à ce propos, de rappeler que les collectivités territoriales sont des démembrements de l’État. Ce n’est pas parce qu’un Maire a une couleur rouge, verte ou jaune que la collectivité a une couleur verte… Là il faut être clair! Vous êtes des démembrements de l'État. Donner plus de moyens oui, donner plus de prérogatives oui, mais maintenir l'autorité de l'État n’est pas négociable, maintenir l’intégrité territoriale et la cohésion nationale n’est pas négociable. C'est une sorte de dialectique. Il ne faut pas que l’adversité politique transgresse le rôle fondamental de l’État central », ajoutera-t- il.



Appliquée à l’équité territoriale, la décentralisation doit contribuer à la réalisation d’un développement économique et social aussi inclusif que possible sur l'étendue du territoire national avec des réalisations dans le domaine de l’assainissement, de l'éducation, des services sportifs…



C’était lors de son allocution à la cérémonie d'ouverture des travaux qui vont marquer cette journée célébrée ce 22 octobre 2020 au Cicad.











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos