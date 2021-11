1ère journée L1: Derby de la banlieue: Pikine et GFC pour un petit match nul (0-0) Rédigé par leral.net le Samedi 20 Novembre 2021 à 21:18 | | 0 commentaire(s)| Le stade Alassane DJIGO a refusé du monde pour le choc de première journée de championnat national professionnel Ligue 1. Le troisième du championnat de la saison dernière, Pikine, recevait le dernier champion de la ligue 2, GFC, promu en Ligue 1. Un chaud derby qui a tenu toutes ses promesses, de bon augure pour lancer la saison 2021-2022, malgré le match nul vierge qui a sanctionné la rencontre. Les promus ont démontré de meilleurs arguments par séquences, avec une maitrise et une circulation du ballon plus fluide. Les statistiques a la fin du match démontrent un équilibre quasi parfait : trois corners de chaque coté et également deux (2) cartons jaunes pour chacune des équipes. La première journée se poursuivra demain avec les 6 autres matchs.



Programme:

GOREE / CNEPS EXCELLENCE au stade de Mbao à 16H 30 GENERATION FOOTBALL / ASC JARAAF au stade DJIBRIL DIAGNE à16H 00 CASA SPORTS / DAKAR SACRE CŒUR au stade ALINE SITOE DIATTA de Ziguinchor à16H 30 AS DOUANES / TE NGUETH FC au stade IBRAHIMA BOYE de Guédiawaye à 16H 30 DIAMBARS / ASAC NDIAMBOUR au stade FODE WADE de Saly à 16H 30 LINGUERE FC / MBOUUR PETITE COTE au stade MAWADE WADE de Saint Louis à16H 30



