2 corps sans vie repêchés non loin du Palais

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2023 à 11:44

Une séance de baignade a viré au drame au centre-ville de Dakar, non loin du palais présidentiel. Deux corps sans vie ont été repêchés hier au niveau de la plage du Lagon, selon des sources de Seneweb.



Il s'agit d'un homme de 25 ans et d'un élève de 10 ans. Tout est parti lorsque le premier nommé a tenté de sauver de l'enfant en état de détresse. Malheureusement, le duo a fini par trouver la mort par noyade.



Le drame est survenu hier dimanche, entre 18h et 19h. Après le constat effectué par les policiers du commissariat de Plateau, les corps sans vie de l'élève N. Niane et de P. B. Pène, ont été déposés à la morgue de l'hôpital Principal pour autopsie, selon les mêmes sources de Seneweb.

Ndèye Fatou Kébé