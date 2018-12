2 millions de parrains de BBY, les amis de Pape Diop crient au hold-up

En conclave à Thiès, les membres de la Convergence nationale des cadres de Bok Gis Gis ont condamné la démarche du pouvoir qui se prépare à un hold-up électoral à la présidentielle de 2019.



Fallou Diop, leur coordonnateur national : « la loi autorise le dépôt de 60 000 parrains. Pourquoi Macky Sall et ses hommes veulent déposer 2 millions de signatures ? C’est contraire à la loi. Une manière de prouver que nous avons affaire à des bandits qui se préparent à usurper la présidentielle. Dans tous les cas, nous leur feront face. Et nous nous battrons pour que les élections soient organisées par une personnalité neutre et indépendante. »















L’Observateur

