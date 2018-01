200 milliards des biens mal acquis : Macky "confirme" Mimi Touré

Peu avant son adresse à la Nation à l’occasion du Nouvel An, le président de la République a reçu au Palais les responsables de la majorité présidentielle, pour les préparer au débat dans les médias. A en croire les journaux "L’As" et "Vox populi" qui citent l'entourage de Mimi Touré, Macky Sall est revenu sur l’affaire des 200 milliards pour confirmer son Envoyée spéciale, qui a pris part à la réunion.



Le chef de l’Etat a soutenu que la reddition des comptes avait produit plus de 200 milliards si, en plus des 152 milliards mentionnés dans le communiqué du gouvernement, on intégrait les valeurs des sociétés AHS, ABS, les appartements d’Eden Rock sans compter les procédures en cours.



Pour le Président Macky Sall, cette traque des biens mal acquis est une réussite contrairement à ce qu’avancent les pourfendeurs de son régime. Ainsi, il a encouragé ses ouailles à être à l’aise sur la question. Car, ajoute-t-il, «c’est la bonne gouvernance qui a permis de financer les programmes comme la bonne gouvernance, le Puma, le Pudc, les bourses familiales et autres ».