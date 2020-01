2019 : Le Sénégal est la 9e démocratie africaine selon l'EIU Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2020 à 21:51 | | 0 commentaire(s)| De l’Agence Ecofin, nous avons appris que l’Economist Intelligence Unit (EIU) vient de publier son rapport 2019 sur la démocratie dans le monde. Prenant en compte 50 pays d'Afrique sauf les Seychelles, le Soudan du Sud, la Somalie et Sao Tomé-et-Principe, le rapport fait un état des lieux de la démocratie à travers le continent.



Il démontre qu’en 2019, la démocratie a globalement reculé dans le monde, sur le continent africain et plus particulièrement, en Afrique subsaharienne. En effet, le score moyen de la région est tombé à 4,26 l’année dernière, contre 4,36 en 2018, son pire score depuis 2010.



Comme en 2018, seule l’île Maurice se classe dans la catégorie « Pleine démocratie », devant la France et les Etats-Unis. Alors qu’environ 16 pays africains ont relativement amélioré leur score, 24 ont enregistré une baisse de leur performance. D’après l’EIU, cette situation est due à la dégradation du processus électoral et du pluralisme politique dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne.



Avec un score de 4,01, l’Algérie passe de la catégorie « régime autoritaire » à la catégorie « démocratie hybride », en gagnant au passage 13 places pour se hisser au 113e rang mondial (25e africain). Le Soudan quant à lui, obtient un score de 2,70, insuffisant pour le sortir de la catégorie « autori-taire », mais gagne néanmoins 8 places et se hisse à la 157e place mondiale (42e africain).



Parmi les plus grosses chutes au classement, on note celle du Bénin dont le score baisse à 5,09, le faisant passer du 81e rang mondial au 97e rang (16e africain). Une situation essentiellement due aux élections législatives de 2019 sans la participation de l’opposition, et qui ont entraîné des violences ; un fait rare dans ce pays ouest-africain. Un autre pays ouest-africain, le Sénégal, enregistre une chute de neuf places et occupe désormais le 82e rang mondial (9e africain), ce qui le fait régresser de la catégorie des « démocraties imparfaites » aux démocraties « hybrides ».



Au total, sept pays africains sont des démocraties imparfaites (contre huit en 2018), 17 sont hybrides (à mi-chemin entre régime autoritaire et démocratie), tandis que les 25 autres sont classés dans la catégorie régime autoritaire.



Pour rappel, l'Indice de la démocratie de l'Economist Intelligence Unit donne depuis 2006, un aperçu de l'état de la démocratie dans le monde entier, pour 165 Etats indépendants et deux territoires. Pour ce faire, il se base sur cinq familles de critères à savoir : le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique, et la culture politique. Celles-ci permettent de classer les pays selon quatre types de régimes à savoir « pleine démocratie », « démocratie imparfaite », « régime hybride » et « régime autoritaire ».





