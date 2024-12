22ᵉ Dakar Fashion Week : la mode au service du social

Pour la 22ᵉ édition de la Dakar Fashion Week, l’ambassade de Turquie et celle de Suisse au Sénégal ont donné le coup d’envoi ce jeudi 5 décembre, dans les jardins de la Chancellerie de l’ambassade de Turquie aux Mamelles. Fidèles à leur engagement solidaire, les deux ambassades, en partenariat avec Adama Paris, organisent pour la deuxième fois consécutive le défilé inaugural, dont les bénéfices seront reversés à l’Association des Albinos du Sénégal.



Comme chaque année, cette édition célèbre à nouveau les jeunes talents africains de la mode. Cinq créateurs émergents – IZO, JEYNA A, BY TETATOU, THREE-DI et MIDA ont dévoilé leurs collections au cours d’un défilé inaugural, démontrant des tendances avant-gardistes et vibrantes.



En point d’orgue, le majestueux parc zoologique de Hann accueillera le défilé de clôture, ce samedi 7 décembre. Ce cadre naturel exceptionnel servira d’écrin pour les créations de 30 designers venus du Sénégal, mais aussi de Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Congo et du Gabon. Sous la direction d’Adama Paris, cette édition promet des soirées glamour, où créativité et diversité s’entrelaceront pour célébrer la mode africaine.