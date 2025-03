226 daaras et 17 000 talibés à Tivaouane, un nouvel élan pour la formation et l’insertion au Sénégal Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Mars 2025 à 16:51 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Talibés/ Tivaouane/ Serigne Ndong L’État, à travers son programme « Un talibé, un métier », vise à améliorer les conditions d’apprentissage et d’existence dans les daaras en offrant une formation professionnelle aux talibés et en facilitant leur insertion économique. Le lancement a eu lieu à Tivaouane, où près de 17 000 talibés sont formés dans 226 daaras. Selon Souleymane Kane, directeur de l’Apprentissage, l’objectif est de préparer ces jeunes à des métiers locaux et de les accompagner vers une meilleure intégration socioéconomique. Le programme comprend également une formation pour les « ndayou daara », marraines des écoles coraniques, afin de renforcer leurs capacités à générer des revenus. Le programme prévoit également des actions dans le domaine de la santé, comme l’enrôlement de 2 000 talibés à la Couverture maladie universelle. Cette initiative a reçu le soutien des autorités religieuses et locales.



Source : Sénégal Atlanticactu/ Talibés/ Tivaouane/ Serigne Ndong L’État, à travers son programme « Un talibé, un métier », vise à améliorer les conditions d’apprentissage et d’existence dans les daaras en offrant une formation professionnelle aux talibés et en facilitant leur insertion économique. Le lancement a eu lieu à Tivaouane, où près de 17 000 talibés sont […]Source : https://atlanticactu.com/226-daaras-et-17-000-tali...

Accueil Envoyer à un ami Partager