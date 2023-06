22ème journée Ligue 1 de football: Chocs Génération Foot-Guédiawaye Fc, Pikine-Jaraaf Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juin 2023 à 11:38 | | 0 commentaire(s)|

Après 10 jours d’interruption, le championnat professionnel de Ligue 1 reprend ses droits ce week-end à l’occasion de la 22e journée avec des affiches les unes plus alléchantes que les autres. Dans cet acte, les choses peuvent se dessiner plus clairement tant en haut qu’en bas du classement. En Ligue 1, le suspense demeure toujours. […] Après 10 jours d’interruption, le championnat professionnel de Ligue 1 reprend ses droits ce week-end à l’occasion de la 22e journée avec des affiches les unes plus alléchantes que les autres. Dans cet acte, les choses peuvent se dessiner plus clairement tant en haut qu’en bas du classement. En Ligue 1, le suspense demeure toujours. Rien n’est encore joué, que ce soit en haut tout comme en bas du classement, mais une indication claire pourrait survenir au terme de la 22e journée en fonction des résultats des uns et des autres. Oui, à ce stade de la compétition, la lutte pour les accessits fait rage et aucune des équipes ne veut se faire damer le pion. Surtout pas Guédiawaye Fc (4e, 35 pts) qui veut recoller au peloton de tête. Les Crabes ont lâché beaucoup de points au cours de leurs derniers matches (1 victoire, 3 nuls, 1 défaite), ils voudront du coup les combler à l’occasion de leur déplacement pour défier Génération Foot (1e, 41 pts). C’est un match qui tombe mal pour eux car les Académiciens de Déni Birame Ndao sont pratiquement injouables en ce moment, en atteste leurs 5 victoires lors de leurs 5 dernières sorties. Pis, lorsqu’elle évolue à domicile, Génération Foot sait s’y prendre pour réaliser un bon résultat. Autant dire que la tâche s’avère difficile pour Guédiawaye qui n’a d’autre choix que de s’imposer pour continuer à rêver du titre. Ce sera la même ambition que va nourrir Diambars (2e, 38 pts) à l’occasion de son opposition contre l’As Douanes (12e, 19 pts). C’est un match relativement facile à négocier pour les Académiciens de Saly si l’on se fie à leurs derniers résultats (10 pts récoltés sur 15 possibles contre 3 pour son adversaire), mais la prudence doit être de mise. En effet, les poulains de Bruno Rohart ont chuté lors de la précédente journée (0-1) contre la Sonacos alors qu’ils étaient donnés largement favoris. Et cette opposition face à l’As Douanes sera plus relevée puisque les Gabelous ne comptent que 2 points d’avance sur le premier relégable et ils voudront s’en éloigner. Le champion en titre rêve d’un doublé Derrière Diambars, le Casa Sports (3e, 36 pts) se tient à l’affût de la moindre contre-performance de ses devanciers pour les doubler. Avec seulement 5 points de retard sur le leader, le champion en titre rêve d’un doublé et cela doit impérativement passer par une victoire contre Teungueth Fc (6e, 29 pts). Éliminés la semaine dernière en demi-finale de la coupe de la Ligue (1-2) par son adversaire du jour et battus au match aller (2-4), les Ziguinchorois sont déterminés à réaliser un double coup à domicile : prendre leur revanche et se rapprocher de la première place au classement. Cet objectif semble loin de la Linguère qui concentre tous ses efforts pour rester dans l’élite. Même si ses derniers résultats ne sont pas fameux (1 victoire, 1 nul, 3 défaites), les Samba Linguère tentent de tenir le rythme. Et une victoire contre le Stade de Mbour (11e, 22 pts), dimanche au stade Mawade Wade, sonnerait comme un signal fort envoyé à la concurrence d’autant que, derrière, Cneps Excellence (14e, 10 pts) semble définitivement condamné à la relégation. Mais on imagine mal l’équipe thiessoise faire des cadeaux à l’Us Gorée (8e, 27 pts) à qui elle rend visite. À l’aller, les deux équipes avaient fait match nul (1-1), mais on imagine un autre scénario dimanche au stade Iba Mar Diop. Avec 2 victoires d’affilée, la Sonacos (7e, 28 pts) a emmagasiné assez de confiance pour aller défier Dakar Sacré-Cœur (9e, 27 pts) invaincu depuis 3 matches (1 victoire, 2 nuls). Même s’il n’y a pas beaucoup d’enjeux pour cette rencontre, les deux formations offriront certainement du spectacle aux supporters qui feront le déplacement à Alassane Djigo. En match décalé, l’As Pikine (10e, 27 pts), invaincue depuis 4 matches (1 victoire, 3 nuls) se frottera, lundi, au Jaraaf de Dakar (5e, 29 pts) revenu à un niveau plus constant ces dernières semaines (2 victoires, 2 nuls, 1 défaite en 5 matches). Ça promet du lourd. Mouhamadou Lamine DIOP Programme Dimanche 18 juin 2023

Stade Fodé Wade : 17h00 : Diambars-As Douanes Stade Alassane Djigo : 17h00 : As Pikine-Jaraaf

Stade Mawade Wade : 17h00 : Linguère-Stade de Mbour Stade Djibril Diagne : 17h00 : Génération Foot-Guédiawaye Fc Stade Aline Sitoé Diatta : 17h00 : Casa Sports-Teungueth Fc

Stade Iba Mar Diop : 17h00 : Us Gorée-Cneps Excellence

Lundi 19 juin 2023

Stade Alassane Djigo : 17h00 : Dakar Sacré-Cœur-Sonacos.



Source : Source : https://lesoleil.sn/22eme-journee-ligue-1-de-footb...

