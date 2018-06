23 juin : les femmes de Benno sensibilisent sur la loi portant révision du code électoral et les modalités de mise en œuvre du parrainage

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Juin 2018 à 14:05 | | 0 commentaire(s)|

Les femmes de Benno Bok Yaakaar se sont réunies ce samedi en assemblée générale au CICES pour célébrer la date symbolique et significative du 23 Juin, sous la présidence de Mme le Ministre d’Etat N’deye Mariéme Badiane, présidente nationale de la coordination des femmes.



L’assemblée générale a vu la participation de toutes les responsables femmes de la région de Dakar et a donné l’occasion aux femmes parlementaires d’informer, de sensibiliser et de conscientiser les femmes de la coalition sur le vote de la loi sur le parrainage (19 Avril 2018, promulguée le 11 Mai 2018 par le chef de l’Etat) et le vote de la loi portant révision du code électoral relatif aux modalités de mise en œuvre du parrainage.



Les femmes de Benno ont rappelé les dérives de l’ancien régime qui avait abouti à la date mémorable du 23 juin 2011 et ont célébré cette date en rendant hommage au chef de l’Etat, le président Macky Sall dont la gestion du pouvoir, a lui confié par le peuple, se fait de façon vertueuse, juste et équitable dans le respect de l’Etat de droit et de la démocratie.

Yaakaar ont réaffirmé leur engagement derrière le Président Macky Sall pour le triomphe de la coalition en février 2019.



Des stratégies ont été définies et adoptées afin de porter à elles seules le nombre de signatures sollicitées pour leur candidat à l’élection présidentielle dont le bilan élogieux suffit pour lui donner un 2nd mandat au 1er tour avec un score honorable. Tel est le challenge des femmes de Benno Bok Yaakaar.

Pour la Coordination Nationale des Femmes des Femmes de Benno

Mme N’deye Mariéme Badiane

Présidente Nationale



Les femmes de Benno Bok

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook