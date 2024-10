2,4 millions F CFA saisis à Keur Massar: La DNLT démantèle une mafia de trafic de migrants, un marabout arrêté à Fatick Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2024 à 17:02 | | 0 commentaire(s)|

La police nationale est plus que jamais déterminée à traquer les convoyeurs de migrants et leurs complices jusqu'à leurs derniers retranchements.

C'est dans ce cadre que la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a déféré quatre mis en cause au tribunal de grande instance de Fatick. Seneweb vous livre en exclusivité les détails du démantèlement de ce réseau à Dakar et à Fatick. Rien ne freine les convoyeurs. Malgré les drames en haute mer, ils continuent de convoyer des migrants vers l'Espagne. Mais la police nationale ne laisse aucune chance à ces présumés criminels. Le dispositif de surveillance a été renforcé au niveau des zones de départ, conformément à la volonté des autorités. Cette stratégie a porté ses fruits puisque la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) et son antenne basée à Karang ont démantelé un réseau de trafiquants qui projetait de convoyer plusieurs migrants. Tout a commencé lorsque les policiers du bureau de Karang ont interpellé deux membres du gang. Il ressort des interrogatoires que le nommé E. S. Sarr est le principal organisateur de ce trafic de migrants. Au terme de l'enquête, G. Bâ et le charlatan A. Bâ ont été présentés le 4 octobre dernier au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Fatick pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et escroquerie. La poursuite des investigations a permis aux enquêteurs du bureau de Karang de localiser le cerveau de la bande dans la capitale sénégalaise. Avec le concours des agents du Bureau de surveillance, d’interpellation et de filature (BSIF) de la DNLT de Dakar, E. S. Sarr a été interpellé puis transféré à Karang, ainsi que son collaborateur D. Thiaré, pour les besoins de l’enquête. Interrogé, D. Thiaré a avoué qu'il avait été mandaté pour encaisser l’argent d’un candidat à l’émigration par le nommé E. S. Sarr. Dans son récit, Thiaré a déclaré avoir joué plusieurs rôles dans cette organisation délictuelle, en informant certains candidats du projet de voyage et en démarchant auprès d’une certaine personne dénommée Dame, sans autres précisions, pour l’acquisition d’une pirogue et d’un moteur. L’enquête a permis de découvrir une somme de deux millions quatre cent mille (2.400.000) F CFA, collectée auprès des candidats recrutés et dissimulée dans la chambre du nommé S. Diouf, sise à Keur Massar, où les policiers ont été conduits par E. S. Sarr, qui a déclaré que l’argent était destiné à l’achat d’une pirogue et du matériel nécessaire pour le voyage clandestin, selon les informations de Seneweb. Il ressort du dossier qu'E. S. Sarr a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés en déclarant être un organisateur en collaboration avec D. Thiaré et S. Diouf. Il a avoué avoir communiqué son numéro de téléphone au marabout A. Bâ, aux fins de le transmettre aux clients désireux de voyager. Cependant, il a nié, sans convaincre, avoir encaissé de l’argent de candidats. Au terme de l'enquête, E. S. Sarr et D. Thiaré ont été déférés au parquet de Fatick le 4 octobre dernier. Au total, les quatre membres du réseau ont été arrêtés par cette unité de la Direction de la police de l’air et des frontières (DPAF). Tous sont actuellement en détention.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76220-24-millions-f-...

