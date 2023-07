24e Journée Ligue 1 Pro: Génération Foot sacrée championne du Sénégal

Ça y est ! Cette fois, le suspense n’est plus d’actualité et le doute n’est plus permis. Génération Foot est sacrée championne du Sénégal avant terme. Les « Grenats » qui se sont déplacés sur le terrain des Diambars de Saly, leurs dauphins, sont revenus avec le gain du match (1-0). Cette victoire de Génération Foot (1er, 50 […]

Ça y est ! Cette fois, le suspense n’est plus d’actualité et le doute n’est plus permis. Génération Foot est sacrée championne du Sénégal avant terme. Les « Grenats » qui se sont déplacés sur le terrain des Diambars de Saly, leurs dauphins, sont revenus avec le gain du match (1-0). Cette victoire de Génération Foot (1er, 50 pts), la dixième de suite, relègue leurs victimes à 8 unités, à deux journées de la fin, soit six points à pourvoir. Ce sacre est d’autant plus historique qu’il permet au club niché à Déni Birame Ndao de compter trois titres sous l’ère professionnelle ; soit un de plus que Jaraaf et Casa Sports. Le club présidé par Mady Touré a su dribbler tout son monde car l’objectif en début de saison était le maintien. Lequel était conditionné par le départ massif de plusieurs éléments à l’intersaison obligeant le club à puiser dans son centre de formation. Cette stratégie s’est finalement avérée payante car les objectifs assignés en début de saison sont plus que relevés.

N’ayant plus rien à jouer, Guédiawaye Fc a partagé les points avec l’Us Gorée (1-1) qui, avec ce résultat, valide quasiment le maintien. Ils sont imités par Teungueth Fc et Jaraaf qui ont également partagé les points (0-0) dans un match insipide où les occasions ont véritablement manqué. Un peu plus haut, la Sonacos est allée battre 2-1 l’As Pikine et consolide sa place en milieu de tableau (7e, 32 pts). En bas du classement, la Linguère a réalisé la très belle opération en dominant 2-0 l’As Douanes. Un résultat qui permet aux Samba Linguère, longtemps englués dans la zone de relégation, de sortir de cette zone dangereuse. Toutefois, ils comptent 24 points ; soit un de moins que le Stade de Mbour (25 points). En effet, les Mbourois ont fait match nul (0-0) contre le Casa Sports, hier, au stade Aline Sitoé Diatta.

Cette 24e journée sera clôturée aujourd’hui avec la rencontre qui oppose Dakar Sacré-Cœur à Cneps Excellence déjà relégué.

Mouhamadou Lamine DIOP

Résultats

Diambars 0-1 Génération Foot, Teungueth Fc 0-0 Jaraaf, Casa Sports Stade de Mbour, Linguère 2-0 As Douanes, As Pikine 1-2 Sonacos, Us Gorée 1-1 Guédiawaye Fc

Ce lundi à 17h00 : Dakar Sacré-Cœur Cneps Excellence

CASA SPORTS vs STADE DE MBOUR (0-0)

Les Mbourois accrochent les Ziguinchorois

Le Casamance sporting club (Casa Sports) et l’équipe du Stade de Mbour ont fait match nul (0-0), hier, au stade Aline Sitoé Diatta, en match comptant pour la 24e journée du championnat national de L1.

FICHE TECHNIQUE

Équipe A : Casa Sports : Titulaires : Babacar Foune, Mouctar Ndiaye Boubacar Faye, Nouha Coly, Assane Ka, Pierre Benoît Manga, Abdoulie Kassama, Stéphane Badji (Cap), Ethane Junior Aimé Tendeng, Mamadou Coly et Jean Koté Gomis. Remplaçants : Mouhamed Thiam, Babacar Diatta, Aliou Diatta, Christopher Serge Simon, Yaya Sané, Sidy Loum et Mohamed Camara. Entraîneur : Papa Gorgui Ansou Diadhiou

Équipe B : Stade de Mbour : Titulaires : Hally Gueye, Woula M. Sané (Cap) Youssoupha Fall, Babacar Ndiaye, Amdy Moustapha Fall, Mamadou L. Gueye, Mame Saer Gueye, Abdoulie Kah, Bayron Malick Sagna, Mamadou Sarr et Serigne Kh. Babou. Remplaçants : Alioune Seck, Khalipha B. Diouf, Malick Sambou, Daouda Dianbang et Mouhamed Jonson. Entraîneur : Ibrahima Diakhaté

Arbitre : Idrissa Mbaye, Cra de Louga, arbitre assistant 1 : Amadou Ngom, Cra de Louga, assistant 2 : Amadou Ba

ZIGUINCHOR- Entre le Casa Sports et le Stade de Mbour, hier, au stade Aline Sitoé Diatta, c’était une rencontre à double enjeu. Mais, si différent. Pour l’équipe de Ziguinchor, 3e du championnat au coup d’envoi, il fallait, à tout prix, s’imposer pour terminer sur le pied du podium derrière les deux « géants » de l’élite sénégalaise : Génération foot et Diambars de Saly. Quant à la formation entraînée par le coach Ibrahima Diakhaté qui lutte pour sa survie au bas du tableau, elle devait battre le Casa Sports de Papa Gorgui Ansoumana Diadhiou pour espérer dépasser de loin, ses concurrents, notamment la Linguère de Saint-Louis. De la première à la 45e minute, le public du stade Aline Sitoé Diatta n’a pas été gratifié d’un bon football. Surtout sur le plan technique. D’ailleurs, il y a eu très peu de tirs cadrés et beaucoup de pertes de balle de part et d’autre. Pour cause, les attaquants n’ont pas réussi à faire trembler les filets.

De retour des vestiaires, on a assisté à une reprise relativement timide. Les rares occasions n’ont pu être concrétisées par les avant-centres. Le Casa Sports, qui a aligné tous ses grands joueurs, à l’image de son capitaine Stéphane Badji, Pierre Benoît Aubia Manga, Mouctar Ndiaye ou encore Ethane Junior Aimé Tendeng, avait du mal à imposer sa suprématie à l’équipe visiteuse. Au coup de sifflet final de l’arbitre « lougatois », Idrisssa Mbaye, le score est de zéro but partout. Un nul qui n’arrange pas le Stade de Mbour qui doit se battre jusqu’au bout.

Gaustin DIATTA (Correspondant)

LIGUE 2 : 26E ET DERNIÈRE JOURNÉE

Jamono Fatick s’adjuge le titre, Uso retrouve aussi l’élite

La 26e et dernière journée de la Ligue 2, disputée, hier, a été marquée par les victoires des trois équipes du podium qui se disputaient le titre et les deux places de la montée. À cet effet, Jamono Fatick, tombeur de l’équipe du Port de Dakar (3-1), termine champion de la deuxième division et intègre l’élite en même temps que l’Us Ouakam, large vainqueur de Wallydaan (6-1). Ajel de Rufisque, malgré sa victoire (5-1) contre Thiès Fc, échoue à la troisième place.

Comme on pouvait bien l’imaginer, le dernier acte en Ligue 2 aura été spectaculaire, avec un suspense qui est resté entier jusqu’au bout. Sur toutes les pelouses ayant abrité, hier, un match du championnat, les dirigeants des différentes équipes avaient sans doute un œil sur leur téléphone, scrutant avec attention l’évolution du score dans les autres rencontres du jour. Les enjeux majeurs, c’étaient le titre et la montée que se disputaient trois équipes du peloton de tête : Jamono Fatick, Us Ouakam et Ajel de Rufisque. Mais sans être tétanisées par l’envie de marquer le coup et de faire un bon résultat, ces trois formations ont frappé fort en enregistrant chacune une victoire.

Leaders avant le coup d’envoi, les Fatickois étaient conscients qu’il ne leur fallait qu’une victoire pour s’adjuger le trophée de champion de Ligue 2. Ils n’ont donc pas fait dans le détail face à la lanterne rouge, l’équipe du Port autonome de Dakar qu’ils ont battue (3-1) au stade des Parcelles Assainies. Un précieux succès qui permet à l’équipe du président Mam Adama Ndour de terminer en tête du classement avec 46 points et d’accéder ainsi en Ligue 1.

Us Ouakam qui a accueilli Wallydaan au stade Ibrahima Boye a également enregistré une bonne opération en laminant les visiteurs (6-1). À égalité de points avec Ajel de Rufisque, mais avec un meilleur goal-average avant le coup d’envoi, les « Requins » ont su mettre toutes les chances de leur côté pour remporter les trois points et réintégrer l’élite. Cela aux dépens des « Académiciens » de la vieille ville qui, malgré leur large succès (5-1) contre Thiès Fc, ratent de peu la montée. Ils regretteront amèrement les 3 défaites consécutives concédées récemment en championnat.

Papa Alioune NDIAYE

