25 ans après son premier vol dans l'espace : conversation avec Claudie Haigneré Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Août 2021 à 10:00



Ce mardi 17 août, cela fait 25 ans que la mission Cassiopée a décollé. Ce vol a embarqué la première femme astronaute française (du CNES) et européenne de l'ESA : Claudie Haigneré. Elle passera 16 jours à bord de la station russe MIR afin de mener différentes expériences scientifique...





Source : Un article de Claudie Haigneré - Astronaute / ESA, Centre national d’études spatiales (CNES) et Benoît Tonson - Chef de rubrique Science, The Conversation France. Un article repris du site THE CONVERSATION.Source : https://www.podcastjournal.net/25-ans-apres-son-pr...

