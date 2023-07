27e réunion Comité de coordination de la Microfinance : Les acteurs plaident un respect des valeurs et une maîtrise de l’environnement fiscal Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juillet 2023 à 20:00 | | 0 commentaire(s)| La 27ème session du Comité national de coordination des activités de la Microfinance a été une occasion pour le ministre de faire le bilan de l'année précédente et de revenir sur les acquis réalisés depuis qu'elle a été portée à la tête de cette entité le 13 septembre 2022. Les acteurs indiquent que la modernisation du secteur exige de se lancer dans un même cadre harmonieux, pour faciliter la mise en place du plan stratégique. Ainsi, il a été évoqué le contexte économique, avec la difficulté persistante de décrocher des financements et de faire l’analyse approfondie des freins d’une inclusion financière. Les acteurs exhortent au respect des valeurs et à la maîtrise de l’environnement fiscal, pour une base économique forte, reposant sur une compétitivité et une rentabilité pour la pérennisation des acquis. D’après ces experts, l’économie sociale et solidaire exige une sécurisation des crédits, une mise en place de fonds et de lignes de financement à long terme, pour appuyer les collectivités dans les projets à forts impacts.



