28 soldats béninois tués dans une attaque terroriste : Le reproche à peine voilé du Bénin au Burkina et au Niger

L’armée béninoise a essuyé une attaque terroriste de grande ampleur le mercredi 8 janvier 2025 au niveau de la zone frontalière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, encore appelée le "point triple". 28 soldats ont malheureusement perdu la vie lors de cet assaut des entrepreneurs de la violence. « Dans cette zone, il n’y a que le Bénin qui soit présent pour assurer une lutte contre le terrorisme » Hier mercredi 15 janvier, lors du point de presse sanctionnant le conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement béninois Wilfried Léandre Houngbédji, a regretté l’absence des soldats nigériens et burkinabé, des deux autres côtés du "point triple", pour faire face à la menace terroriste. « Dans cette zone, il n’y a que le Bénin qui soit présent pour assurer une lutte contre le terrorisme. Des deux autres côtés de la frontière, il n’y a pas de présence étatique avérée. Il n’y a pas de présence militaire », a déclaré le porte-parole du gouvernement béninois. Il est persuadé que si les soldats nigériens et burkinabé étaient sur place, les « criminels auraient essuyé, tout au moins (une) résistance » avant de s'en prendre aux militaires béninois. Patrice Talon est en faveur d’une « stratégie concertée avec les pays voisins» Ces propos apparaissent comme un reproche à peine voilé aux juntes qui dirigent ces deux pays voisins. Actuellement, il n’y a visiblement aucune coopération entre le Bénin, le Burkina et le Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Patrice Talon est pourtant en faveur d’une « stratégie concertée avec les pays voisins» pour combattre ce fléau, assure Léandre Houngbédji. C’est d’ailleurs pourquoi il a milité pour la mise en place de l’Initiative d’Accra. Seulement, « la disponibilité des autres (nations africaines n’est pas) apparues de façon manifeste ».







Source : https://www.jotaay.net/28-soldats-beninois-tues-da...

