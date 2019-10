29 octobre 2018: Inauguration de l’aéroport d'Istanbul par Erdogan

Après avoir été repoussé plusieurs fois, la date de déménagement du nouvel aéroport d’Istanbul, conçu pour être le plus grand du monde et ouvert le 29 octobre 2018, est enfin annoncée, c’est le 6 avril 2019 !



Ouvert en 1924 un an après la création de la République turque, l’aéroport d’Atatürk fermera début avril 2019 et déménage au nouvel aéroport, à partir de la mi-avril, il ne servira plus aux voyageurs.



Le nouvel aéroport d’Istanbul s’appelle tout simplement Istanbul Airport dont le code est “IST”. Il est situé au bord de la mer Noire et il est assez éloigné du centre (environ 50 km.). Il desservira 90 millions de passagers par an au cours de sa première phase.