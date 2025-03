29e édition des Kaamils de Saint-Louis : Les organisateurs plaident pour la création d'un nouveau cimetière (Photos) 

La 29e édition des Kamils de Saint-Louis s'est tenue au cimetière Sor de Marmiyal. Cette journée de prières et de récital de Coran, dédiée aux disparus et initiée par feu Alioune Badara Diagne "Golbert", a connu une forte mobilisation des fidèles venus de tous les quartiers de la ville tricentenaire.



À cette occasion, le comité d'organisation, représenté par Malal Junior Diagne, a de nouveau alerté les autorités locales, sur l'urgence de créer un nouveau cimetière à Saint-Louis.



" Nous avons fait la moitié du chemin, il reste l'autre moitié, dimanche prochain au cimetière de Thième et Thiaka Ndiaye à Guet-Ndar. Mais notre cri de cœur reste le même : Saint-Louis a besoin d'un nouveau cimetière. Depuis l'époque d'Alioune Badara Diagne ‘Golbert’, nous n'avons cessé de porter ce plaidoyer ", a souligné le fils de feu Alioune Badara Diagne.



Selon lui, les principaux cimetières de la ville, notamment ceux de Thiem, Thiaka Ndiaye et Marmiyal, sont presque saturés, d'où la nécessité d'un nouveau cimetière. " Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, aucune solution n'a été trouvée à ce problème ", a regretté Malal Junior Diagne, qui a également tenu à remercier les Saint-Louisiens, pour leur mobilisation constante en faveur de cette noble initiative léguée par leur défunt père.



Il a aussi appelé à une meilleure organisation de l'événement, afin de permettre à tous les participants de suivre convenablement la cérémonie de prière. " L'affluence est telle que certains fidèles rencontrent d'énormes difficultés pour suivre les événements dans la partie officielle. Nous aimerions, dès la prochaine édition, installer des écrans géants pour que chacun puisse voir et entendre les discours, ainsi que les différentes interventions ", a-t-il expliqué.



Enfin, en sanglots, il a rappelé que cette journée de recueillement n'est pas seulement l'affaire de la famille d'Alioune Badara Diagne "Golbert", ni celle de Ousseynou Diop ou de Malal Diagne, mais celle de tous les Saint-Louisiens et de tous les Sénégalais.



" Nous avons tous des proches qui reposent ici, dans leur demeure éternelle. Il est donc de notre devoir de nous mobiliser chaque année pour cette cause, mais aussi de prier quotidiennement pour eux, car ils ont besoin de nos prières et nous avons également besoin de leurs bénédictions ", a conclu Malal Junior Diagne.













Adama Sall (Saint-Louis)