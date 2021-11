2e édition Carnaval Dakar: Entre cuisine, danse, artisanat, ce sera carnavalesque !

La 2e édition du Carnaval de Dakar sous le thème "Contes et légendes d'ici et d'ailleurs", se prépare avec des pratiques culturelles comme la danse, la cuisine, l'artisanat entre autres secteurs qui font sa beauté. Le Canada et Québec seront les deux pays qui vont participer à ces joutes carnavalesques, pour étaler aussi toutes les facettes de leurs cultures respectives.