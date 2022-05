2ème Sommet mondial sur la vaccination Covid 19: Abdoulaye Diouf Sarr expose la réactivité du Sénégal

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Mai 2022 à 08:00 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a pris part au 2e sommet mondial sur la vaccination de la Covid 19. Il estime que la vaccination apparait à ce jour, comme le moyen le plus sûr et le plus efficace pour lutter contre cette pandémie. Elle permet de réduire au maximum la chaîne de transmission du virus et évite l’apparition des cas graves. Le patron de la santé invite les partenaires à accompagner les efforts sur les différents axes de la stratégie pour relever le défi de vaincre de manière définitive la covid-19.