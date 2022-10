2eme quinquennat Macky Sall: ADD totalement en phase avec toute décision prise par le Chef de l’Etat Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Octobre 2022 à 17:56 | | 0 commentaire(s)| Toute la jeunesse de Podor s'est mobilisée ce weekend pour dérouler le tapis rouge à Abdoulaye Daouda Diallo en guise de Sargal, c'était en

marge de la finale du tournoi de l'émergence. Une bonne occasion par le désormais Ministre d'État et Directeur de Cabinet du chef pour réitérer son engagement sans faille aux côtés du Président Macky Sall pour toute décision politique qu'il aura prise en 2024 concernant son

second quinquennat dont le soubassement est de servir encore les sénégalais pour l’atteinte des objectifs d’émergence fixés .

Abdoulaye Daouda Diallo est très reconnaissant. Il a renouvelé, avec tout le vocabulaire qui sied, ses remerciements au chef de l'Etat pour la confiance accordée depuis son accession à la magistrature suprême en 2012. A Podor ce samedi, devant une foule totalement acquise à sa cause, il a rendu un vibrant hommage à son mentor politique, le président Macky Sall à qui il voue loyauté, fidélité, franchise et engagement pour, ensemble, mettre définitivement ce pays sur les pas tracés de l'émergence économique. Dans ce cadre, il a réitéré son accompagnement indéfectible à toutes initiatives que le président Macky Sall aura pris concernant la prochaine présidentielle de 2024 ''.



A l’endroit des populations du Fouta, le Ministre d’Etat Directeur de Cabinet du Président de la République réitère ses entières reconnaissances. ‘’Je leur transmets, par la même occasion, les remerciements du Président Macky Sall, pour leur comportement positif et leur abnégation à faire gagner les listes de Benno lors des dernières élections. D’ailleurs, lors d’une réunion du secrétariat exécutif, Macky Sall a lui-même évoqué leur cas et les a vivement remercié, que ça soit les populations de Matam, de Podor ou de Dagana et bien sûr celles de Ranérou’’, déclare fièrement ADD. Se prononçant sur sa toute nouvelle nomination de Directeur de Cabinet, l’ancien Ministre des Finances a fait savoir que c’est une promotion supplémentaire synonyme d’élévation qu’il vient de bénéficier du chef de l’Etat. ‘’Nous devons tous l’en remercier en nous mettant à ses côtés, mais comme j’ai l’habitude de le dire, nous n’accompagnons pas le Président pour des questions de positions. Hier, avant même qu’il ne soit aux affaires, plus qu’aujourd’hui, nous continuerons d’être à ses côtés’’, se réjouit ADD.

