3 remèdes maison pour déclencher des règles en retard

Vouloir déclencher ses règles pour des convenances personnelles ou pour contourner certains maux, est tout à fait légitime. Voici 3 remèdes naturels pour déclencher des règles en retard.



Le persil pour déclencher les règles

– Prenez un demi bouquet de persil que vous hacherez grossièrement, et ajoutez-le dans une casserole d’eau bouillante.

– Laissez infuser jusqu’à ce que le liquide devienne complètement vert.

– Filtrez le liquide dans une tasse en y ajoutant une cuillère à soupe de miel.

– Buvez une tasse de ce remède 3 fois par jour pour plus d’efficacité.



La particularité du persil est qu’il va permettre de stimuler les contractions de votre utérus et donc l’arrivée de vos règles. Pensez cependant à consulter votre médecin ou votre gynécologue si votre cycle menstruel est irrégulier.



Aliments riches en vitamines C

Cette vitamine aide à produire naturellement des œstrogènes qui entraînera, si vos règles sont en retard, que les parois de l’utérus se contractent et se produise le saignement attendu. Bien que vous pouvez obtenir des suppléments de cette vitamine, il est préférable que vous incluiez dans votre alimentation des produits riches en vitamine C comme l’orange, le citron, la papaye, le thé vert, le gingembre, les épinards, le chou, les haricots verts et petits pois parmi beaucoup d’autres options.



Infusion de cannelle pour déclencher les règles

Une autre astuce très utilisée, car il s’agit d’un remède de grand-mère très connu pour faire venir les règles, est de boire une infusion de cannelle, une épice connue par favoriser la menstruation et soulager les douleurs au niveau du ventre. Il est recommandé de prendre une tasse chaude matin et soir.











BuzzSénégal