300 Sénégalais morts dans l’océan, Bougane Guèye meurtri : Pourquoi nos frères et sœurs fuient la misère, au point de risquer leur vie ? Trois bateaux transportant plus de 300 migrants clandestins qui ont quitté Kafountine, dans le sud du pays, à environ 1700 kilomètres en direction de Tenerife, l'une des îles Canaries, ont disparu dans l'océan Atlantique. Une responsable de l'association d'aide aux migrants, Walking Borders, a indiqué qu'il y avait environ 200 migrants irréguliers sur l'un des bateaux, environ 65 sur le deuxième bateau et 60 sur le troisième. Ce qui a irrité Bougane Guèye Dany.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2023 à 10:59 | | 0 commentaire(s)|

Le leader de Gueum Sa Bopp n’a pas manqué de manifester son désarroi de la plus pathétique des manières. «300 jeunes migrants qui disparaissent dans l'Atlantique, c'est l'espoir de 300 familles parti à jamais. Pour ces jeunes sénégalais, la terre promise est dans les îles Canaries.



Pourtant, le Sénégal est plus riche que l'Espagne. La France et l'Italie réunies n'ont pas 1/10 de nos ressources naturelles. Pourquoi aujourd'hui nos frères et sœurs fuient-ils la misère au point de risquer leur vie ? «Barça» ou «Barsax» ? C'est un cri du cœur qui traduit le désespoir profond de la jeunesse.



Le Sénégal, même pour manger, il tend la main à l'étranger. À longueur d'années, on n’importe que de la pauvreté, qui est cultivée et engraissée par nos dirigeants depuis plus de 50 ans, dans le seul but de bénéficier de l'aide au développement. Depuis toujours les richesses de l'Afrique profitent principalement, à la France et aux impérialistes en général.



Levons-nous et libérons nos pays des voleurs et suceurs de sang. Le Sénégal et l'Afrique ont plus que jamais besoin de leurs fils. Mes condoléances à toutes les familles éplorées.»













Tribune

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook