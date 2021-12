31 décembre 2018-31 décembre 2021: Amadou lamine Mbaye, trois ans déjà! Si l'on calcule le temps, une année est comme une seconde. Voilà trois ans déjà que Amadou Lamine Mbaye n'est plus de ce monde. Mais, c'est comme si c'était hier. Le souvenir est vivant. Et tenace. Il y a trois ans, jour pour jour, que la triste nouvelle était tombée comme un couperet.

Vendredi 31 Décembre 2021

A travers toutes les rédactions qu'il a fréquentées, les souvenirs fusent de partout quand on prononce le nom d'Amlam, son sobriquet. Ou Petit.



Inconditionnel du vénéré Serigne Ababacar Sy, ce journaliste hors pair a laissé un grand vide. Surtout dans son entourage. Ses proches sont inconsolables. Il ne se passe aucun jour sans que l'on ouvre un pan de sa courte et très bien remplie vie.



Leral, au nom de son PDG, Monsieur Dame Dieng, présente en cette date anniversaire, ses condoléances les plus attristées à sa famille, ses proches, à toute la presse.

