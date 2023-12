31e édition de la Semaine de l'amitié et de la fraternité: Amadou Bâ magnifie l'engagement du Président Sall, en faveur de la coopération transfrontalière et... Rédigé par leral.net le Lundi 25 Décembre 2023 à 21:22 | | 0 commentaire(s)| Le Premier ministre Amadou Bâ a présidé la 31e édition de la Semaine de l'amitié et de la fraternité, dont le Président Macky Sall est le parrain. ""je vous remercie pour le choix porté sur sa personne. Son engagement indéfectible en faveur de la coopération transfrontalière et de l'intégration sous-régionale, a été un phare guidant notre Nation et la région, dans la voie du progrès et de la solidarité", a déclaré le candidat de l'APR.



