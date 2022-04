31e session extraordinaire du Comité interparlementaire de l’Uemoa : Cheikh Tidiane Gadio appelle à fédérer les efforts au profit des populations

Dans son discours, M. Gadio s’est réjoui du choix porté sur notre pays, le Sénégal, pour abriter cette importante rencontre. Selon lui, c’est une marque d’amitié qui renforce, à n’en point douter, la communauté de destin voulue par les Gouvernements et les Peuples de nos pays respectifs. A cette occasion, il a souligné l’importance de l’intégration pour faire face aux défis dans l’Union.



«L’intégration se présente aujourd’hui comme une nécessité face à l’étroitesse de nos marchés, mais également comme une garantie de paix et de sécurité. Aussi, avons-nous le devoir de fédérer nos efforts pour trouver des solutions politiquement durables et économiquement avantageuses pour le bien-être de nos populations, surtout au plan sécuritaire avec l’avancée de l’agression du terrorisme dans nos États », a déclaré Cheikh Tidiane Gadio.



«Nous devons donc nous impliquer davantage dans le processus d’intégration de nos États, par des propositions de loi qui fassent évoluer vers une union des peuples et une véritable croissance économique au profit de ceux-ci », recommande le vice-président de l’Assemblée nationale.



Il a rappelé que les travaux de cette 31ème session extraordinaire du Cip de l’Uemoa porteront sur plusieurs sujets, notamment des communications sur les priorités sectorielles du Département du développement de l’entreprise, des mines, de l’énergie et de l’économie numérique de l’Uemoa. Il formule l’espoir que de fortes recommandations sortiront des débats afin que l’intégration devienne une réalité effective et palpable dans notre Union. A l’ordre du jour de cette 31ème session extraordinaire figure aussi l’installation du nouveau président du Cip.

Adou FAYE









Source : Ouverture le 26 avril 2022 à Dakar, de la 31ème session extraordinaire du Comité interparlementaire de l'Uemoa. Au nom de Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio a souhaité aux participants une chaleureuse et cordiale bienvenue à Dakar.

