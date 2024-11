32e édition de la FIDAK : Un lancement culturel et économique, sous le signe de l’excellence Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Novembre 2024 à 20:37 | | 0 commentaire(s)| La Foire Internationale de Dakar (FIDAK) a officiellement ouvert ses portes, ce jeudi 28 novembre au CICES, en présence d’éminentes autorités sénégalaises et internationales. La Guinée et le Rwanda, pays invités d’honneur, ont marqué cette cérémonie riche en culture et en découvertes. Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop a salué cette édition comme un nouveau départ pour la promotion du savoir-faire africain et préconise des foires décentralisées dans les 8 pôles régionaux du Sénégal.



