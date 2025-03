340 détenus sénégalais au Maroc : 38 demandent à être transférés au Sénégal, selon Yassine Fall Rédigé par leral.net le Mardi 11 Mars 2025 à 12:39 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Yacine Fall/ Serigne Ndong La ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine du Sénégal, Yassine Fall, a apporté des éclaircissements sur la situation des ressortissants sénégalais emprisonnés au Maroc ainsi que sur les conditions éventuelles de leur rapatriement au Sénégal. Lors d'un échange détaillé, elle a précisé la répartition des détenus, les modalités de transfert et les efforts déployés pour améliorer les conditions carcérales au Sénégal. D'après la ministre, 172 Sénégalais sont actuellement incarcérés, principalement à Dakhla, et 168 autres à Laâyoune, ce qui porte le nombre total de détenus à 340. Ils purgent des peines allant de 2 à 12 ans pour des infractions telles que le trafic de migrants, les escroqueries et les vols. Madame Fall a également souligné le travail des consulats sénégalais dans le recensement et le suivi de ces prisonniers.



Source : https://atlanticactu.com/340-detenus-senegalais-au...

