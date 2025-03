3,6 milliards FCfa investis : Le Sénégal dévoile ses projets pour l'Exposition Universelle 2025

Le Sénégal se prépare à prendre part à la prochaine Exposition Universelle, qui se tiendra du 13 avril au 13 octobre 2025 à Osaka, au Japon, sur l'île artificielle de Yumeshima. À cet effet, le comité national d'organisation a procédé, hier, à la cérémonie de lancement.



Cette participation a pour objectif de mettre en valeur le potentiel sénégalais dans divers domaines, en particulier à travers l'implication active du secteur privé, des artisans, des créateurs de mode et des industriels. Elle devrait également contribuer à renforcer la visibilité du pays à l'échelle mondiale.



Un investissement de 3,6 milliards de francs Cfa a été prévu pour cette participation, avec des retombées économiques estimées à 100 milliards de francs Cfa. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Gueye Diop a exprimé sa satisfaction quant à l'implication des divers acteurs économiques sénégalais, soulignant l'importance de cette participation pour promouvoir la destination Sénégal et attirer des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques du pays.