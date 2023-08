3e Conseil présidentiel sénégalo-gambien: L'appel de Macky Sall et d'Adama Barrow Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Août 2023 à 11:08 | | 0 commentaire(s)| Banjul a abrité ce mardi 1er août 2023, le 3e Conseil présidentiel sénégalo-gambien. Ce conseil va permettre de renforcer les liens historiques et culturels entre les deux pays, appelés à vivre ensemble. Le Président Macky Sall et son homologue gambien Adama Barrow, ont eu un tête-à-tête afin de discuter sur l'insécurité, notamment la lutte contre le terrorisme et des crimes transfrontaliers. En outre, ils ont appelé les autorités des forces de défense et de sécurité, à travailler ensemble, pour faire face au défi sécuritaire.



Accueil Envoyer à un ami Partager