3e mandat de Macky Sall : Gaston Mbengue tire à mots portants sur Me Moussa Diop

Quarante huit heures après sa sortie soutenant l’impossibilité d’un troisième mandat de Macky Sall, Me Moussa Diop reçoit les réponses de l’homme politique et promoteur de lutte. Gaston Mbengue dit ne pas comprendre les positions du directeur de Dakar Dem Dikk qu’il assimile à un “traître”. Il a failli à sa mission à la tête […] Quarante huit heures après sa sortie soutenant l’impossibilité d’un troisième mandat de Macky Sall, Me Moussa Diop reçoit les réponses de l’homme politique et promoteur de lutte. Gaston Mbengue dit ne pas comprendre les positions du directeur de Dakar Dem Dikk qu’il assimile à un “traître”. Il a failli à sa mission à la tête de Dakar Dem Dikk Le Dg de DDD a soutenu que le chef de l’Etat est à son deuxième mandat et “un troisième mandat est un coup d’Etat constitutionnel”. Le promoteur de lutte estime que le président du parti AG-Jotna a failli à sa mission à la tête de Dakar Dem Dikk et cherche des subterfuges pour justifier sa médiocrité. “Il sait pertinemment qu’il sera renvoyé par Macky Sall dans les jours à venir à cause de sa médiocrité et son non-rendement à la tête de DDD. Il cherche alors des prétextes en s’appuyant sur une histoire de troisième mandat, pour justifier son probable renvoi”, dit Gaston Mbengue. Il fait d’autres révélations sur le DG DE DDD. Regardez





Source : Source : https://xalimasn.com/3e-mandat-de-macky-sall-gasto...

