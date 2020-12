3e mandat de Macky Sall: Mimi Touré clôt le débat et précise...

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Décembre 2020

Le débat sur la limitation des mandats présidentiels au Sénégal est déjà tranché. Selon l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, le dernier référendum du 20 mars 2016 règlement définitivement la question au Sénégal.



Mieux, rappelle Aminata Touré, le président Macky Sall réélu le 24 février 2019 a affirmé à de nombreuses reprises qu’il effectuerait son second et dernier mandat notamment le 31 décembre 2018.



«Donc, au Sénégal, la question est derrière nous comme je l’ai déjà dit à diverses occasions», a déclaré l’ancienne alliée du président de la République.

