3ème Mandat : Ce qu’en pense Didier Awadi…

«Il l’a dit et il l’a répété. Il y a une partie de la Constitution qui dit que "Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs".



Et c’est lui qui a fait mettre ça, pour qu’il n’y ait pas ce problème qu’on a vécu en 2012. Lui-même a fait inscrire ça et nous avons tous accepté. Donc, je ne peux pas dire que ce même monsieur veut le contraire de ce qu’il nous a fait mettre dans notre Constitution", a déclaré Didier Awadi, devant le Grand Jury, sur la Rfm.



La Vérité …



Il ajoute : «Jusqu’à preuve du contraire, je considère qu’il s’en tient à ce qu’il a dit. Je ne comprends pas les Sénégalais qui lui prêtent d’autres intentions. Il n’en a pas. Il l’a écrit dans la Constitution. Je considère que ce monsieur va s’en tenir à ce qu’il nous a promis»

Tribune