3éme édition d’octobre rose de la CMU: Plus de 300 femmes dépistées Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Octobre 2023 à 22:33 | | 0 commentaire(s)| 3éme édition de l'octobre rose de la CMU a vécu ce week-end. Plus de 300 femmes ont été dépistées. Au de-là du dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, la lutte contre la fistule obstétricale a été intégrée.





