3ème édition du Mois du Consommer Local : Abdou Karim Fofana donne le coup d'envoi à Dakar

Samedi 28 Octobre 2023

Le ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises du Sénégal, Abdou Karim Fofana, a inauguré la 3ème édition du Mois du Consommer Local, ce jeudi 26 octobre. Cette année, le thème est axé sur "Quelles stratégies pour stimuler davantage la consommation de biens et de services locaux au sein de l'UEMOA ?" Les ministres du Commerce de l'UEMOA ont décidé d'établir le mois d'octobre pour renforcer la résilience de nos pays face aux chocs économiques mondiaux récents, en encourageant la consommation de ce que nous produisons. Cette rencontre a eu lieu à la Place du Souvenir Africain de Dakar.