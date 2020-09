3ème mandat : Thierno Bocoum livre un carton rouge à Macky Sall Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Septembre 2020 à 18:09 | | 0 commentaire(s)|

Reçu sur le plateau de Imédia, Thierno Bocoum, leader de AGIR, a affirmé que Macky Sall n’aura même pas le droit de se présenter en 2024. « Avant de parler de 3e mandat, il faudrait d’abord qu’il y ait possibilité d’une 3ème candidature. Nous, AGIR, on s’arrête sur la 3ème candidature. Il y a une impossibilité pour le président Macky Sall d’avoir une 3e candidature. La constitution est claire là-dessus. Lui-même en a déjà parlé. Il n’y a pas débat » La constitution sénégalaise ne permet pas à l’actuel locataire du palais de la République de se représenter. Interpellé sur le sujet Macky Sall avait soutenu : « Si je dis que je ne serai pas candidat, les membres du gouvernement ne vont plus travailler, chacun va essayer de se positionner. Si je dis que je serai candidat, une vive polémique va s’ensuivre ». Il entretient un flou autour de cette éventualité. Sa réponse n’est ni oui, ni non. Mais le leader du mouvement AGIR donne une analyse sans équivoque de la situation. Pour lui, l’actuel président ne sera pas en lice pour les prochaines joutes électorales.



